Англоязычный копирайт

Необходимо КАЧЕСТВЕННОЕ написание SEO!!! текстов на английском с моими ключами. Тексты будут на продвигаемых страницах, необходим человек который знает как писать сео тексты.

В заявке указать примеры для каких сайтов вы писали такие тексты, ссылку на эти тексты, а также стоимость за 1000 знаков.

Планируется постоянное сотрудничество.