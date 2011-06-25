Статьи на тему ИТ и безопасности в интернете

КопирайтингЗакрыт16 заявок249 просмотров
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На долгосрочное сотрудничество требуется копирайтер с очень хорошим знанием темы ИТ и безопасности в интернете — для наполнения раздела статей на одном популярном тематическом проекте.

Вот примерный список того, о чем необходимо будет написать:

  • Преимущества технологии VPN, примеры использования.
  • Аппаратное и программное обеспечение защиты в виртуальной среде.
  • Безопасность ребенка в Сети.
  • Обзор наиболее известных современных антивирусов.
  • Плагины, позволяющие повысить защиту различных интернет-браузеров.
  • Виды мошеннических сайтов и принципы их работы.
  • Потенциальные угрозы при работе с беспроводными сетями.

    • Автор должен уметь с легкостью написать грамотную (!)интересную статью (!)доступным языком на каждую из этих тем.

    Остальных тем в текущем ТЗ в 5 раза больше, с автором будем обсуждать новые (и пересматривать текущие) темы для наполнения раздела.

    Оплата сдельная, за статьи или за килосимволы.

    12 лет назад
    drbot
    43 годаРоссия
    13 лет в сервисе
    Был
    8 лет назад
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