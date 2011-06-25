Статьи на тему ИТ и безопасности в интернете

На долгосрочное сотрудничество требуется копирайтер с очень хорошим знанием темы ИТ и безопасности в интернете — для наполнения раздела статей на одном популярном тематическом проекте.

Вот примерный список того, о чем необходимо будет написать:

Преимущества технологии VPN, примеры использования.

Аппаратное и программное обеспечение защиты в виртуальной среде.

Безопасность ребенка в Сети.

Обзор наиболее известных современных антивирусов.

Плагины, позволяющие повысить защиту различных интернет-браузеров.

Виды мошеннических сайтов и принципы их работы.

Потенциальные угрозы при работе с беспроводными сетями.

Автор должен уметь с легкостью написать грамотную (!)интересную статью (!)доступным языком на каждую из этих тем.

Остальных тем в текущем ТЗ в 5 раза больше, с автором будем обсуждать новые (и пересматривать текущие) темы для наполнения раздела.

Оплата сдельная, за статьи или за килосимволы.