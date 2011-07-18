Требуется копирайтер для наполнения нескольких игровых сайтов качественными статьями на игровую тематику. Оплата ВМЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать 25 текстов по 4 т.зн. для сайта компании, оказывающей услуги по грузоперевозкам.
персонально для Dejka
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