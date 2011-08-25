Срочный рерайт 4000 симв

КопирайтингЗавершен4 заявки144 просмотра
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Нужен полный рерайт небольшой статьи:

http://archi.ru/events/news/news_present_press.html?nid=34904&fl=1&sl=1

Весь текст который идет после первого абзаца "Речь идет..."

12 лет назад
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alixon
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов(-3)
12 лет назад
$3
1 день
Быстро и грамотно переписал статью с сохранением всех интонаций смысла. Приятно работать с профессионалом.
Однозначно 10 баллов. Быстро. Четко. Профессионально. Отличный заказчик.
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