Срочный рерайт 4000 симв

Ищем людей для ежедневного написания статей о ресторанном оборудовании и составление описаний продукции для ресурса http://maresto.com.ua/ Объем работы 1 статья в день-два (в зависимости от размеров и сложности). Размеры статей - 8-12 тыс знаков. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен полный рерайт небольшой статьи:
http://archi.ru/events/news/news_present_press.html?nid=34904&fl=1&sl=1
Весь текст который идет после первого абзаца "Речь идет..."
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