7000 на копирайтинг

Уважаемые авторы!

Моей команде пришел большой объем работы - нужны еще авторы для этого проекта.

СЕО копирайтинг, сдать надо сегодня вечером, поэтому я распределю работу между несколькими авторами.

Стоимость - 1.5$ за 1000 знаков, обязательно - человек с примерами работ (нет времени на тестирование).

При успешном сотрудничестве вы сможете стать частью моей команды и получать много интересной работы постоянно.

Жду ваших предложений ТОЛЬКО В ПРОЕКТЕ.

Спасибо.

UPD: осталось 7000 на сегодня, могу распределить между двумя авторами.