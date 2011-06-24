7000 на копирайтинг

КопирайтингЗавершен5 заявок434 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые авторы!

Моей команде пришел большой объем работы - нужны еще авторы для этого проекта.

СЕО копирайтинг, сдать надо сегодня вечером, поэтому я распределю работу между несколькими авторами.

Стоимость - 1.5$ за 1000 знаков, обязательно - человек с примерами работ (нет времени на тестирование).

При успешном сотрудничестве вы сможете стать частью моей команды и получать много интересной работы постоянно.

Жду ваших предложений ТОЛЬКО В ПРОЕКТЕ.

Спасибо.

UPD: осталось 7000 на сегодня, могу распределить между двумя авторами.

12 лет назад
Dara_White
Анастасия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
Zeus90
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$2
1 день
Спасибо за быструю и хорошую работу. Все отлично!
Благодарю за предоставленную работу. Тексты были проверены и оплачены в кратчайшие сроки - всем доволен, спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
mishuntik
Марина 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Спасибо за быструю и хорошую работу. Все отлично!
Приятно было работать. Оплата последовала незамедлительно! Рекомендую!
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
50 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо за быструю и хорошую работу. Все отлично!
Замечательно поработали. ТЗ четкое, оплата быстрая. Анастасия всегда на связи, отвечала на все возникающие вопросы. Спасибо за сотрудничество!
TAN644
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 дней назад
12 лет назад
$7
1 день
Спасибо за быструю и хорошую работу. Все отлично!
Отличная заказчица! Четкое тз и моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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