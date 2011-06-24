Написать статью о лапароскопии

Задача - наполнение сайта новостями о недвижимости. Для публикации выбираются новости общероссийского значения или региональные оренбургские. Поиск новостей самостоятельный - если нужно вместе подберем десяток сайтов где они регулярно появляются. Текст новости рерайтится, подбирается подходящая картинка, новость размещается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима статья описывающая методику лапароскопии в гинекологии доступным языком. Должно быть описание: сути методики, техники проведения, преимуществ для пациента. Не менее 1500 символов.
- Похожие заказы
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу грамотного сеошника для написания статей сайта тематики форекс тексты должны быть уникальными и понятными и легко читаемыми для любого человека !!! Направление сайта предоставление бесплатных торговых сигналов, доверительное управление и управление ПАММ счетами!!!! Приветствуются разбирающиеся ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
В интернете тонны информации о кредитных продуктах, услугах кредитных брокеров и кредитных организаций (банков). Множество сайтов с различной информацией затрудняют понимание клиента. Смотрите по ссылке: http://kibersant-webmaster.ru/credit/ Основная цель: Создать базовый видео курс об основах кредитования. Помочь ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется опытный райтер ТЗ с примерами в портфолио. Проект: Веб-сервис обмена данными клиентов (потребителей электрической энергии) с биллинговой системой. Бюджет: обсуждается и согласовывается перед написанием ТЗ. Оплата: Webmoney, YandexКопирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно выполнить сео-рерайтинг 5 статей. Общий объем около 10 тысяч знаков. Срок - завтра.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Написать 2 обзора. Первый более 1000 символов. Второй около 600-700 символов. Все подробности скайп : whited21Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Нужно написать 17 статей – по 1 стр. 5 статей общего формата про технологию, , а остальное уникальное описание программ. Есть структура текста. Несколько первых статей необходимо будет ...Копирайтинг5 исполнителейЗакрыт12 лет назад
Нужно написать качественное ТЗ для разработки веб-сайта на Битрикс. Проект – каталог недвижимости. Оплата после выполнения работы. Возможно оформление по СБC. Кандидатам будет необходимо показать примеры выполненных ТЗ. Просьба – не нужно предлагать мне разработку ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго. Требуется большое кол-во статей различной тематики (дом и семья, мебель, строительство и т.п. не очень сложные темы и полно материала) по 1000 знаков без учета пробелов. Я даю вам 1 ключевое слово, вы пишите (даже вернее ...Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужен недорогой качественный рерайт+копирайт для одного Российского ВУЗа, в дальнейшем возмодно сотрудничество в написании городских новостей для этого же сайта. Жду предложенийКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад