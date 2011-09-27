Требуется рерайт для сайта ВУЗа

КопирайтингЗавершен21 заявка344 просмотра
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Здравствуйте, нужен недорогой качественный рерайт+копирайт для одного Российского ВУЗа, в дальнейшем возмодно сотрудничество в написании городских новостей для этого же сайта. Жду предложений

12 лет назад
m-vanna
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
daisy0104
Ксения 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством с Ксенией доволен, работу выполняет без задержек и качественно.
Всегда четкое задание, быстрая проверка работы и своевременная оплата. Буду рада работать с Вами на постоянной основе!
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