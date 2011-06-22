Составить ТЗ к проекту

Для проекта требуется ТЗ.

Опыт составления ТЗ обязателен, примеры работ в портфолио.

Очень кратко о проекте: функциональный сайт, много фотографий, геопривязка, поиск, функции для создания и поддержания комьюнити.

Работа состоит из двух этапов:

1. Составление ТЗ

2. Реализация ТЗ

Если Вы специализируетесь на составлении ТЗ или, наоборот, отлично их реализовываете – Вам все равно к нам.

От Вас обязательно:

• знание FRONT END: Javascript, , JS, JSON, HTML и CSS

• знание BACK END: Spring, PHP, MySQL

• опыт реализации подобных проектов (обязательно портфолио или отдельно на почту какие проекты делали)

• много времени для работы с нами

• ответственность в реализации

Преимущества будут иметь специалисты, которые проживают в Днепропетровске, потому как встречи обязательны. Кроме того: Киев, Кривой Рог, Днепродзержинск и Харьков – в числе фаворитов.

Оплата адекватная перечисленным требованиям и амбициям проекта.

Оставляйте заявки в проект или по почту [email protected]

ICQ: 378612175