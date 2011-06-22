Составить ТЗ к проекту

Доброе утро! Нужно сегодня-завтра написать две статьи. Коротко о содержании: 1. Свой сайт в интернете поможет увеличить продажи, и наша вебстудия вам в этом поможет 2. Об услугах вебстудии, что все от создания до продвижения и поддержки. Материалов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для проекта требуется ТЗ.
Опыт составления ТЗ обязателен, примеры работ в портфолио.
Очень кратко о проекте: функциональный сайт, много фотографий, геопривязка, поиск, функции для создания и поддержания комьюнити.
Работа состоит из двух этапов:
1. Составление ТЗ
2. Реализация ТЗ
Если Вы специализируетесь на составлении ТЗ или, наоборот, отлично их реализовываете – Вам все равно к нам.
От Вас обязательно:
• знание FRONT END: Javascript, , JS, JSON, HTML и CSS
• знание BACK END: Spring, PHP, MySQL
• опыт реализации подобных проектов (обязательно портфолио или отдельно на почту какие проекты делали)
• много времени для работы с нами
• ответственность в реализации
Преимущества будут иметь специалисты, которые проживают в Днепропетровске, потому как встречи обязательны. Кроме того: Киев, Кривой Рог, Днепродзержинск и Харьков – в числе фаворитов.
Оплата адекватная перечисленным требованиям и амбициям проекта.
Оставляйте заявки в проект или по почту [email protected]
ICQ: 378612175
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