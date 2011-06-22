Рерайт статьи на английском на тему "Веб-cлужбы"

В приложении два текстовых файла: "по тексту" - первоначальная постановка задачи на текстовое наполнение "переписка" - переписка с предполагаемым исполнителем попытка работы с которым ничем не закончилась. В ней обсуждаются некоторые аспекты нашего понимания вопроса. Нужно знание темы.