Телекоммуникации, видеонаблюдение, сети и т.п.

Необходимо написать статью в новый раздел нашего сайта, которая должна в себя включать: - общее описание промыщленного и гражданского строительства; - описание деятельности компании по ПГС (специалисты, опыт, качество и т.д.) - перечень видов работ (информация из полученного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответственный копирайтер, готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи (около 300 шт. всего, по 100 для выбранных исполнителей) для продвижения корпоративного сайта телекоммуникационной компании. Тексты должны без проблем проходить модерацию в Миралинксе (полный список требований Миралинкса: http://www.miralinks.ru/pages/article_requirements).
Тематика: проектирование, монтаж и обслуживание компьютерных и других сетей, сигнализация, пожарка, видеонаблюдение
Объем статьи: от 2000 символов без пробелов.
Цена: $2 за 1 статью в wmz/wmr.
Количество статей: 100 шт. в месяц (2 тестовых оплачиваемых).
Скорость написания: минимум 5 статей каждые 3 дня, максимум 10 шт. в день.
Оплата: Статьи присылаются копирайтером по 5 штук и оплачиваются нами по 5 шт. сразу после прохождения модерации Миралинкса (вебмани).
Подробное ТЗ есть, высылается выбранным исполнителям. Рерайт и синонимайзинг не подходят. Спасибо.
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