Телекоммуникации, видеонаблюдение, сети и т.п.

Нужен ответственный копирайтер, готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи (около 300 шт. всего, по 100 для выбранных исполнителей) для продвижения корпоративного сайта телекоммуникационной компании. Тексты должны без проблем проходить модерацию в Миралинксе (полный список требований Миралинкса: http://www.miralinks.ru/pages/article_requirements).

Тематика: проектирование, монтаж и обслуживание компьютерных и других сетей, сигнализация, пожарка, видеонаблюдение

Объем статьи: от 2000 символов без пробелов.

Цена: $2 за 1 статью в wmz/wmr.

Количество статей: 100 шт. в месяц (2 тестовых оплачиваемых).

Скорость написания: минимум 5 статей каждые 3 дня, максимум 10 шт. в день.

Оплата: Статьи присылаются копирайтером по 5 штук и оплачиваются нами по 5 шт. сразу после прохождения модерации Миралинкса (вебмани).

Подробное ТЗ есть, высылается выбранным исполнителям. Рерайт и синонимайзинг не подходят. Спасибо.