Продающий текст

1. Вы самостоятельно собираете базу форумов (тематика: для женщин, для мужчин, про отношения, и т.п.), регистрируетесь там и набиваете минимум 5 постов. Требования к форумам: незаспамленные платные домены вида: форум.ру, форум.сайт.ру (или такое же в ...