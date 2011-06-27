Необходимо заполнение/рерайт сайта

Требуется рерайт из 17 статей от 4000 зн. без проб., с структурированным (структуру вышлем) текстом по конкретным валютам. Интересный текст на 1-м месте. Бюджет 1700р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт сделан на джумле. необходимо сделать наполнение сайта. без предоплаты - по безопасной сделке
сайт - http://primerest.tmweb.ru/
вот примерный перечень работ:
- Написать ориг.статью про сайт – на главной странице – обсудить перед написанием
- Заполнение информацией о курортах в блоке «Список курортов» - рерайтинг - информация о следующих курортах – Теплице, Карловы Вары, Марианские Лазни, Подебрады, Франтишковы Лазни, Яхимов, Лазне Кинжварт, Прага, Лугачевице , Махово Озеро
- Заполнение информации в блоке «Отели и санатории» - рерайтинг – заполняется информация, слайдшоу, таблица с ценами, лечебные процедуры и т.п.
- Заполнение блока «Информация» - часть рерайт , часть прямое копирование. В пункте блока «информация» могут быть подстраницы, которые ведут с основной страницы этого пункта
- Убрать часть пунктов из «верхнего меню»
- Вставить заголовки и тэги к страницам для поисковых систем
- Создать "красивую" страницу для «контактной информации»
- Привязать ссылки с карты к информации по курортам
- В конструкторе материалов отвязать и пометить неиспользуемые материалы
- Удалить неиспользуемые шаблоны, модули, компоненты, разделы, категории
срок - до 27.06.2011
связь по icq 239003 или через ПМ
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