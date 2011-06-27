Необходимо заполнение/рерайт сайта

Сайт сделан на джумле. необходимо сделать наполнение сайта. без предоплаты - по безопасной сделке

сайт - http://primerest.tmweb.ru/

вот примерный перечень работ:

- Написать ориг.статью про сайт – на главной странице – обсудить перед написанием

- Заполнение информацией о курортах в блоке «Список курортов» - рерайтинг - информация о следующих курортах – Теплице, Карловы Вары, Марианские Лазни, Подебрады, Франтишковы Лазни, Яхимов, Лазне Кинжварт, Прага, Лугачевице , Махово Озеро

- Заполнение информации в блоке «Отели и санатории» - рерайтинг – заполняется информация, слайдшоу, таблица с ценами, лечебные процедуры и т.п.

- Заполнение блока «Информация» - часть рерайт , часть прямое копирование. В пункте блока «информация» могут быть подстраницы, которые ведут с основной страницы этого пункта

- Убрать часть пунктов из «верхнего меню»

- Вставить заголовки и тэги к страницам для поисковых систем

- Создать "красивую" страницу для «контактной информации»

- Привязать ссылки с карты к информации по курортам

- В конструкторе материалов отвязать и пометить неиспользуемые материалы

- Удалить неиспользуемые шаблоны, модули, компоненты, разделы, категории

срок - до 27.06.2011

связь по icq 239003 или через ПМ