Придумать коллективный бренд для линейки софта

# 1 — $ 150 # 2 — $ 50 # 3 — $ 30

Вводные данные:

1. Есть ряд shareware- и freeware-продуктов, выполняющих утилитарные задачи на компьютере:

блокировка рекламы, родительский контроль, чистка реестра, удаление некорректно удаленных программ, ускорение работы компьютера, восстановление удаленных файлов итд. То есть небольшие полезные программы, направленные на решение разного рода пользовательских задач.

2. Все перечисленные программы имеют собственные логотипы и англоязычные названия. Например - блокировщик рекламы Adguard. Приложения мультиязычны и направлены на англоговорящих и русскоговорящих пользователей.

Задача:

Необходимо придумать некоторый общий емкий бренд, под которым все эти приложения будут распространяться.

То есть ранее названное приложение Adguard будет называться _что-то-там_ Adguard, как и все остальные программы.

Требования к названию:

а) Не должно дублировать существующий бренд. То есть если в первой десятке гугла такое название уже существует и плотно сидит (несколько мест в выдаче ссылаются на один и тот же продукт) - скорее всего оно не подойдет.

б) Не должно по возможности содержать сложных, не читаемых по русски буквосочетаний: Th, Ph, Qu итд.

в) Предпочтительны однословные или короткие двусловные названия.

г) Не должно иметь отрицательных альтераций у зарубежных или русскоязычных пользователей. Имеются ввиду отсутствие созвучных слов с негативным значением.

д) слово soft в названии не возбраняется, но будет лучше, если результат не будет его содержать, т.к. слишком прямолинейно.

е) бренд должен предусматривать гипотетическую возможность нарисовать логотип :)

Приведенные требования не являются обязательными, и из них могут быть исключения.

Примеры существующих названий линеек софта: pc tools, iobit, lavasoft, entensys, hamstersoft

Вознаграждение составляет 150, 50 и 30 долларов соответственно за первые 3 места.

Принимаются все заявки. Спасибо за участие.