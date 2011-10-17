Написание описаний для сайтов

Лера очень приятный в общении человек, с которым легко сотрудничать. Внимательно и терпеливо отнеслась ко всем просьбам и замечаниям и оперативно их исправляла. Скорость выполнения заданий превзошла все ожидания - я просто не успевала высылать задание за заданием. Статьи были написаны даже в большем объеме знаков, чем оплачивались нами, за что отдельное спасибо. Качество написанного было даже немного выше в соотношении с ценой, которую мы готовы были платить. Сама продолжаю сотрудничать и Всем очень рекомендую!