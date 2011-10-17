Написание описаний для сайтов

КопирайтингЗавершен2 заявки275 просмотров
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Требуется оперативное написание описаний для интернет-магазина шин. Объем большой. 1,5 у.е. одно описание (до 1500 зн. с пробелами). Аська: 278-024-043

12 лет назад
cactuss
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
12 лет назад
$750
15 дней
Лера очень приятный в общении человек, с которым легко сотрудничать. Внимательно и терпеливо отнеслась ко всем просьбам и замечаниям и оперативно их исправляла. Скорость выполнения заданий превзошла все ожидания - я просто не успевала высылать задание за заданием. Статьи были написаны даже в большем объеме знаков, чем оплачивались нами, за что отдельное спасибо. Качество написанного было даже немного выше в соотношении с ценой, которую мы готовы были платить. Сама продолжаю сотрудничать и Всем очень рекомендую!
Спасибо за сотрудничество, от которого остались самые лучшие впечатления.
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