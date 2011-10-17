Написание описаний для сайтов

Требуется рерайт из 17 статей от 4000 зн. без проб., с структурированным (структуру вышлем) текстом по конкретным валютам. Интересный текст на 1-м месте. Бюджет 1700р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оперативное написание описаний для интернет-магазина шин. Объем большой. 1,5 у.е. одно описание (до 1500 зн. с пробелами). Аська: 278-024-043
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