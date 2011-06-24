Поиск почти ритуальных фирм и отчёт в нужном виде

КопирайтингЗавершен8 заявок367 просмотров
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Необходимо найти все представленные в сети фирмы

которые на территории России Украины и вообще СНГ + можно Латвия и так далее занимаются уборкой на местах захоронения

то есть - предоставляют услуги по наведению порядка на могилках за определённую плату

Примеры подобных фирм:

http://memoryjob.ru/

http://sadovod-moskva.ru/

http://gravecare.cc.ua/

http://www.abc-uslugy.com/

http://dom67.ru/index/ukhod_za_mogilami/0-30

http://moikorni.com/

Я вот за 10 минут нашёл более 70 подобных сайтов

Вообще их намного больше!

примерно от 200 до 500 думается мне.....

результаты поиска необходимо оформить в виде отчёта в Экселе

сейчас напишу какие столбцы будут там присутствовать (очерёдность столбцов именно нужна такая - как я тут напишу)

Страна - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБЕЦ

Основной Город (населённый пункт) - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБЕЦ

Название Фирмы (или Имя человека - который предоставляет данные услуги) - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБЕЦ

Сайт - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБЕЦ

E-mail

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Вот в принципе и всё - вот такое задание :)

12 лет назад
GeperionTM
Игорь 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
manyunya
Юлия 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с человеком который четко формулирует задачу, честно выполняет оплату. Отличный рекламодатель. Рекомендую.
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