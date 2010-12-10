GeperionTM

Нужен модуль для работы с Яндекс картами! также + выбор изначального города (там изначально указана Москва и нет выбора а надо чтобы был!) - Хотя бы несколько самых крупных города РФ нужно почти ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо найти все представленные в сети фирмы которые на территории России Украины и вообще СНГ + можно Латвия и так далее занимаются уборкой на местах захоронения то ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть Сайт http://limedeed.ru/ там продаётся определённый товар... Нужно составить продающие ТЕКСТЫ на Английском языке (И переводы к ним) то, что потом будет применяться в банерной и т.д. рекламе! ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Есть 2 сайта jeansyear.ru kittynut.ru сайты на разные товары... на некоторых из сайтов есть не 1 товар, а множество Нужно составить продающие ТЕКСТЫ на Английском языке (И переводы к ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача имея ссылки на веб страницы (подобранные к примеру по конкретной тематике) обходить их по очереди и сохранять их локально при этом сшивая по 3 и более страниц в одну длинную страницу ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Задача имея ссылки на веб страницы (подобранные к примеру по конкретной тематике) обходить их по очереди и сохранять нужную часть их содержимого локально на входе файл с сылками на выходе фал ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Надо Нарисовать 4 картинки размер каждой 720 на 400 пикселей каждая стилизованая под время года Лето Осень Зима Весна Сделать в формате psd с ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать дизайн сайта и предоставить материалы в формате psd со слоями! Сайт это концентратор магазинов с разной тематикой товаров и услуг Первоначально требуется оформить только 1 магазин Обучение Там ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад