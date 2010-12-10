GeperionTM

Игорь GeperionTM

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

nartamonov
Николай 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Сборщик страниц сайтов сохраняющий их локально
Все хорошо, рекомендую.
Работать приятно Всё на Высоком Уровне!!! Чётко в срок и без ошибок - Как и хотел Рекомендую!
Ответный отзыв
manyunya
Юлия 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Поиск почти ритуальных фирм и отчёт в нужном виде
Приятно работать с человеком который четко формулирует задачу, честно выполняет оплату. Отличный рекламодатель. Рекомендую.
Приятно было работать! Обязательно буду ещё делать заказы! Всё чётко и вовремя :)
Ответный отзыв
dollparts
Ульяна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$75
10 баллов
14 лет назад
Составить несколько текстов на английском языке
Отличный заказчик. Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы и моментально оплачивает работу. Была рада сотрудничеству и надеюсь на продолжение :). Всем настоятельно рекомендую.
oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
$53
10 баллов
14 лет назад
Парсинг веб-страниц
Для новичка на веблансе просто отлично! Слов мало, оплата - стремительная. Рекомендую работать с Игорем.
Работать приятно Всё на уровне Рекомендую!
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