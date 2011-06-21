Рерайт новостей с англоязычных сайтов (IT)

Требуется рерайт из 17 статей от 4000 зн. без проб., с структурированным (структуру вышлем) текстом по конкретным валютам. Интересный текст на 1-м месте. Бюджет 1700р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайт оперативных новостей по компьютерной тематике с англоязычных сайтов - за 3 дня, 5-10 новостей (в среднем 1000 зн на новость). В работу входит мониторинг сайтов (как по заданному списку, так и самостоятельным поиском) на предмет появления новости по тематике, оперативный перевод новости на русский язык, литературная обработка текста, подготовка к размещению на сайте заказчика (заголовок, анонс + картинка ,полный текст+картинка, дополнительные материалы к полному тексту (картинки, видео и т.д.))
Тематика узконаправленная, задается отдельно. Необходимо подготовить пример из 10 оперативных новостей. Новичкам и без рейтинга просьба не беспокоиться.
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