Написание SEO-текстов. Персонально для Dejka

$50
КопирайтингЗавершен2 заявки152 просмотра
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ТЗ на разработку SEO-текстов для сайта http://greguar.com.ua

Необходимо разработать 3 текста в форме презентации.

Потребуется сделать для каждого текста:

1) Заголовок (до 60 символов)

2) Кратное описание (до 128 символов)

3) Подробное описание (до 512)

4) Сам текст до 3000 символов.

Общая ключевка для всех текстов: Greguar Apartments

Второй текст

Общее слово: апартаменты

апартаменты в центре киева

vip апартаменты киев

снять апартаменты в киеве

аренда апартаментов киев

Второй текст

Общее слово: номер

снять номер в киеве

снять номер в гостинице киева

Первый текст

Общее слово: отель

отель киев

киев отели гостиницы

отель киев центр

украина отель киев

отель г киев

12 лет назад
drakula1980
Андрей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$50
2 дня
Мастерская работа, ни одного исправления. Спасибо.
Спасибо Андрею за очередной заказ и за позитивное общение. также хочу отметить его оперативность в оплате. :)
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