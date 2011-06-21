Рекламные сообщения на форумах

КопирайтингЗакрыт2 заявки203 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Вы самостоятельно собираете базу форумов (тематика: для женщин, для мужчин, про отношения, и т.п.), регистрируетесь там и набиваете минимум 5 постов. Требования к форумам: незаспамленные платные домены вида: форум.ру, форум.сайт.ру (или такое же в зонах .com, .net или .ua), от 1000 сообщений на форуме. Бесплатные домены (например, на ucoz) не принимаются. Лучше, чтобы такая база форумов у вас уже была.

2. Затем делается текстовый пост с ссылкой (не обязательно текстовой) на мой сайт, на любую из внутренних страниц. Ваш пост должен быть не первым в теме и не после сообщения со ссылкой на другой сайт. Ваш пост должен каким-то образом касаться темы моего сайта, а не просто быть спамом. Пример постов покажу

3. Требования к ссылке на мой сайт: кликабельная, без редиректа, видна на форуме без регистрации.

4. С каждого форума должно быть по одной ссылке на разные страницы моего сайта, т.е. 50 форумов = 50 ссылок.

5. После прогона подождать 3 дня и проверить все ссылки. Если есть удаленные или нерабочие – заменить.

6. Выслать мне отчет в экселе, в одной колонке – ссылка на мой сайт, в соседней – ссылка на форум, где она стоит; и так по всем 50 форумам.

7. Я проверяю все ссылки и сразу плачу вам по 10р за каждую ссылку, которой более 3 дней (см. пункт 5). Через 2 недели после этого я плачу еще по 10р за каждую ссылку, которая имеется в наличии (за удаленные не плачу)

итого вы получаете по 20руб. за 50 сообщений = 1000 рублей (WMR)

PS в случае нарушения пунктов 1-5 по какой-либо ссылке, она не оплачивается, так что будьте внимательны...

сейчас нужно пиарить пока только 1 сайт.

возьму пока что только 10 чел

в случае успешной работы я вам могу отдать еще 4 заказа на другие сайты по аналогичной схеме... т.е. дополнительно к 1000 вы можете заработать еще 4000 руб.

12 лет назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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