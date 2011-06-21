Нужна помощь

1. Вы самостоятельно собираете базу форумов (тематика: для женщин, для мужчин, про отношения, и т.п.), регистрируетесь там и набиваете минимум 5 постов. Требования к форумам: незаспамленные платные домены вида: форум.ру, форум.сайт.ру (или такое же в ...
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Привет.
Есть сайт, сегодня только поставил, нужно:
1. Написать название сайта.
2. Подобрать ключи
3. Написать описание для сайта
4. Написать текст на главную страницу (1-1.5к)
За всё до 5$
Нужно сегодня.
Сам сайт: http://igray-flash.net
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