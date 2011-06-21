Написать обзор сайта на тему "пластиковые окна"

КопирайтингЗавершен1 заявка170 просмотров
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12 лет назад
okovalev
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$6
1 день
Елена, отлична справилась с работой!! Благодарю за оперативность! Думаю, что буду и в будущем к ней обращаться. Еще раз огромное спасибо!
Спасибо, Олегу за четкое и интересное задание. Оплата моментальная, все прекрасно и без лишних слов. +1000
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