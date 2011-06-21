Короткие комментарии к чужим стихам

1. Вы самостоятельно собираете базу форумов (тематика: для женщин, для мужчин, про отношения, и т.п.), регистрируетесь там и набиваете минимум 5 постов. Требования к форумам: незаспамленные платные домены вида: форум.ру, форум.сайт.ру (или такое же в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Порталу, на котором люди размещают свои стихи и др. произведения требуется комментатор произведений.
Инструкция:
1. Бегло прочесть произведение
2. Найти то, что интересно самому комментатору. Для больших поэм это можно найти после беглого просмотра
произведения.
3. Написать от себя комментарий так чтобы было ясно, что воспроизведена идея всего произведения или
этой заинтересовавшей комментатора части произведения.
Написать свое собственное отношение к этому в нескольких словах.
Дополнение: Автор не должен быть обижен
Оплата 5 долларов за 60 комментариев (исходя из скорости 1 комментарий в минуту)
В день скорее всего будет не более чем на час работы.
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