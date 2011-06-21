Короткие комментарии к чужим стихам

КопирайтингЗакрыт12 заявок354 просмотра
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Порталу, на котором люди размещают свои стихи и др. произведения требуется комментатор произведений.

Инструкция:

1. Бегло прочесть произведение

2. Найти то, что интересно самому комментатору. Для больших поэм это можно найти после беглого просмотра

произведения.

3. Написать от себя комментарий так чтобы было ясно, что воспроизведена идея всего произведения или

этой заинтересовавшей комментатора части произведения.

Написать свое собственное отношение к этому в нескольких словах.

Дополнение: Автор не должен быть обижен

Оплата 5 долларов за 60 комментариев (исходя из скорости 1 комментарий в минуту)

В день скорее всего будет не более чем на час работы.

12 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Adel_Sherlice
Алиса 
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$4
1 день
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