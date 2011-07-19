Продающий текст про стройинструмент на главную

Нужен качественный рерайт текстов по тематике создание сайтов, контекстная реклама.Уникальность от 97%.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен очень красивый грамотный продающий текст на главную страницу сайта с вхождением большого числа анкоров по строительному инструменту.
Размер текста: 4000 знаков без пробелов
Сроки: 7 дней
Оплата: 14 у.е.
Оплата: прямой платеж через сервис
Просьбы:
1) не писать в асю
2) не писать в личку
3) указывать цену и сроки
4) не добавляться новичкам или без отзывов
5) с командами не работаю. загоняю в черный список
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