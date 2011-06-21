Мототехника, строительство, станки

Привет. Есть сайт, сегодня только поставил, нужно: 1. Написать название сайта. 2. Подобрать ключи 3. Написать описание для сайта 4. Написать текст на главную страницу (1-1.5к) За всё до 5$ Нужно сегодня. Сам сайт: http://igray-flash.net