Мототехника, строительство, станки

КопирайтингЗакрыт10 заявок203 просмотра
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Здравствуйте

Мне нужен хороший грамотный контентщик, способный работать в тематиках, которые указаны в заголовке. Бюджет - 2/1000. Хотелось бы умного человека, который умеет быстро вникать в суть проблемы и последовательно излагать мысли без "воды". Большое спасибо.

12 лет назад
e-businesseast
Александр 
46 летВеликобритания
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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