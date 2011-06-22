Сео-рерайтинг

КопирайтингЗавершен6 заявок241 просмотр
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Нужен сео-рерайтинг.

3 статьи объемом 1500-2000 знаков.

Исходников нет.

Сделать нужно сегодня.

Выберу 3-ех исполнителей.

Цена невысокая, проект рассчитан на новичков.

Заявки скрыты.

12 лет назад
daisy0104
Ксения 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
Natalya_07
Наталья 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Замечательная работа! Статьи получились очень интересные и информативные. Рекомендую к сотрудничеству!
Задание четкое и понятное. Оплата моментальная. Рекомендую Ксению в качестве заказчика.
Hella
41 годМолдова
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Работать с Еленой - одно удовольствие. Статья получилась очень интересная, написана лаконично и грамотно. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую.
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