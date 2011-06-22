Новая ТМ. Сливочное масло.

$1000
КопирайтингЗакрыт17 заявок483 просмотра
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Создание новой ТМ по спредам и сливочным маслам. целевая аудитория. люди малого и среднего достатка.

основные конкуренты

- Рудь - Хуторок

Апрель Полтавчанка 2

Полтавочка

Наш молочник - фермерское

Вкус детства

Тульчинка

Белоцерковское масло.

12 лет назад
Ivan_dnepr
Иван 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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