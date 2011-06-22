Новая ТМ. Сливочное масло.

Нужен ответственный копирайтер, готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи (около 300 шт. всего, по 100 для выбранных исполнителей) для продвижения корпоративного сайта телекоммуникационной компании. Тексты должны без проблем проходить модерацию в Миралинксе (полный список требований ...
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Создание новой ТМ по спредам и сливочным маслам. целевая аудитория. люди малого и среднего достатка.
основные конкуренты
- Рудь - Хуторок
Апрель Полтавчанка 2
Полтавочка
Наш молочник - фермерское
Вкус детства
Тульчинка
Белоцерковское масло.
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