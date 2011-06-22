Написание статьи

Нужен ответственный копирайтер, готовый писать грамотные читаемые уникальные статьи (около 300 шт. всего, по 100 для выбранных исполнителей) для продвижения корпоративного сайта телекоммуникационной компании. Тексты должны без проблем проходить модерацию в Миралинксе (полный список требований ...
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Необходимо написание информационных статей. Объем 2800 - 3000 знаков б/пробелов. Уникальность не ниже 90% по Адвего.
В заявке указывайте ICQ для связи.
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