Копирайт (для karver-a)

Написание обзора одной из моделей производителя Mazda.
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Саша, необходимо со свойственным тебе умением написать тексты для ряда страниц на сайт по ковке и дверям.
Всего 11 статей (урлы страниц вышлю отдельно)
Плюс нужно 3 новости по теме металлический дверей (надо найти рельные события в этом мире и описать их).
Плюс написать 3 статьи. 2 - по дверям, 1 - по ковке. Статьи тоже о чем-нибудь реальном.
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