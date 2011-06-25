Копирайт (для karver-a)

Саша, необходимо со свойственным тебе умением написать тексты для ряда страниц на сайт по ковке и дверям.

Всего 11 статей (урлы страниц вышлю отдельно)

Плюс нужно 3 новости по теме металлический дверей (надо найти рельные события в этом мире и описать их).

Плюс написать 3 статьи. 2 - по дверям, 1 - по ковке. Статьи тоже о чем-нибудь реальном.