Копирайт (для karver-a)

КопирайтингЗавершен1 заявка147 просмотров
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Саша, необходимо со свойственным тебе умением написать тексты для ряда страниц на сайт по ковке и дверям.

Всего 11 статей (урлы страниц вышлю отдельно)

Плюс нужно 3 новости по теме металлический дверей (надо найти рельные события в этом мире и описать их).

Плюс написать 3 статьи. 2 - по дверям, 1 - по ковке. Статьи тоже о чем-нибудь реальном.

12 лет назад
katalina-g
Екатерина 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
19 часов назад
12 лет назад
$130
1 день
Саша, спасибо! в очередной и не последний раз отлично поработали!
Приятно, когда сотрудничаешь с таким заказчиком, как Екатерина. Она не только четко ставит ТЗ, не только своевременно вносит оплату, но еще и просто замечательный собеседник! Всегда буду рад сотрудничеству! :)