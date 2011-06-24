Новость о недвижимости + картинка

КопирайтингЗакрыт19 заявок250 просмотров
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Задача - наполнение сайта новостями о недвижимости.

Для публикации выбираются новости общероссийского значения или региональные оренбургские.

Поиск новостей самостоятельный - если нужно вместе подберем десяток сайтов где они регулярно появляются.

Текст новости рерайтится, подбирается подходящая картинка, новость размещается на сайте.

Ожидаемый средний объем новости - 1000 зн.

Работа регулярная - публиковать будем 5 новостей в неделю.

12 лет назад
ant40in
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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