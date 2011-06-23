ТЗ по разработке веб-сайта

Нужно написать качественное ТЗ для разработки веб-сайта на Битрикс. Проект – каталог недвижимости.

Оплата после выполнения работы. Возможно оформление по СБC.

Кандидатам будет необходимо показать примеры выполненных ТЗ.

Просьба – не нужно предлагать мне разработку сайта. Пока меня интересует только ТЗ.

В личку не пишите, отписывайтесь в проекте.