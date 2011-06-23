ТЗ по разработке веб-сайта

КопирайтингЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Нужно написать качественное ТЗ для разработки веб-сайта на Битрикс. Проект – каталог недвижимости.

Оплата после выполнения работы. Возможно оформление по СБC.

Кандидатам будет необходимо показать примеры выполненных ТЗ.

Просьба – не нужно предлагать мне разработку сайта. Пока меня интересует только ТЗ.

В личку не пишите, отписывайтесь в проекте.

12 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
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