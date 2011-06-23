Копирайт на англ. 17 статей 40000 зн. Virtual DVD

Нужно написать 17 статей – по 1 стр.

5 статей общего формата про технологию, , а остальное уникальное описание программ. Есть структура текста. Несколько первых статей необходимо будет утвердить в русском варианте , и только потом сделать перевод на англ. Особенность по написанию 5 статей общего формата – необходимо плотно проникнуться тематикой. Технология "Виртуального диска" в компьютере – виндовз.

Обязательное владение компьютерными навыками, потребуется создание скриншотов по процессу установки программ.

Для определения качества копирайта и перевода высылаем абзац текста на 300-400 символов (оплата тестового – по требованию).