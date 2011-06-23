Копирайт на англ. 17 статей 40000 зн. Virtual DVD

$200
КопирайтингЗакрыт7 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать 17 статей – по 1 стр.

5 статей общего формата про технологию, , а остальное уникальное описание программ. Есть структура текста. Несколько первых статей необходимо будет утвердить в русском варианте , и только потом сделать перевод на англ. Особенность по написанию 5 статей общего формата – необходимо плотно проникнуться тематикой. Технология "Виртуального диска" в компьютере – виндовз.

Обязательное владение компьютерными навыками, потребуется создание скриншотов по процессу установки программ.

Для определения качества копирайта и перевода высылаем абзац текста на 300-400 символов (оплата тестового – по требованию).

12 лет назад
koks-nfs
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
WiseTranslator
Юрий 
55 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$200
5 дней
bnm743ld
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$200
5 дней
helaku
39 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$170
4 дня
web_freelancer
Умед 
38 летТаджикистан
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$200
3 дня
Amartho
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$200
3 дня
  • Похожие заказы

  • Требуется копирайт/рерайт тематики свадьба

    Доброго. Требуется большое кол-во статей различной тематики (дом и семья, мебель, строительство и т.п. не очень сложные темы и полно материала) по 1000 знаков без учета пробелов. Я даю вам 1 ключевое слово, вы пишите (даже вернее ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется рерайт для сайта ВУЗа

    Здравствуйте, нужен недорогой качественный рерайт+копирайт для одного Российского ВУЗа, в дальнейшем возмодно сотрудничество в написании городских новостей для этого же сайта. Жду предложений

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайт (для karver-a)

    Саша, необходимо со свойственным тебе умением написать тексты для ряда страниц на сайт по ковке и дверям. Всего 11 статей (урлы страниц вышлю отдельно) Плюс нужно 3 новости по теме металлический дверей (надо найти рельные события в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Составить ТЗ к проекту

    Для проекта требуется ТЗ. Опыт составления ТЗ обязателен, примеры работ в портфолио. Очень кратко о проекте: функциональный сайт, много фотографий, геопривязка, поиск, функции для создания и поддержания комьюнити. Работа состоит из двух этапов: 1. Составление ТЗ 2. Реализация ТЗ Если Вы ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт 2-х статей

    Доброе утро! Нужно сегодня-завтра написать две статьи. Коротко о содержании: 1. Свой сайт в интернете поможет увеличить продажи, и наша вебстудия вам в этом поможет 2. Об услугах вебстудии, что все от создания до продвижения и поддержки. Материалов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание статьи

    Необходимо написание информационных статей. Объем 2800 - 3000 знаков б/пробелов. Уникальность не ниже 90% по Адвего. В заявке указывайте ICQ для связи.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад