Требуется копирайт/рерайт тематики свадьба

КопирайтингЗакрыт2 заявки667 просмотров
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Доброго.

Требуется большое кол-во статей различной тематики (дом и семья, мебель, строительство и т.п. не очень сложные темы и полно материала) по 1000 знаков без учета пробелов.

Я даю вам 1 ключевое слово, вы пишите (даже вернее это назвать рерайтите статью с поиском материала) с этим словом. Причем текст должен соответствовать ключам, если ключ "кольца", то статья должна быть про кольца. + в заголовке это слово + 3 по тексту.

Ключевым для меня является цена (более 1-1.1 доллара платить пока не готов) и качество. Указывайте цену за 1000 буков без пробелов.

Работы очень много.

12 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранные исполнители
Undina70
Натали 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
tanya_1981
Татьяна 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$20
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