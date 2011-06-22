Требуется копирайт/рерайт тематики свадьба

Доброго.

Требуется большое кол-во статей различной тематики (дом и семья, мебель, строительство и т.п. не очень сложные темы и полно материала) по 1000 знаков без учета пробелов.

Я даю вам 1 ключевое слово, вы пишите (даже вернее это назвать рерайтите статью с поиском материала) с этим словом. Причем текст должен соответствовать ключам, если ключ "кольца", то статья должна быть про кольца. + в заголовке это слово + 3 по тексту.

Ключевым для меня является цена (более 1-1.1 доллара платить пока не готов) и качество. Указывайте цену за 1000 буков без пробелов.

Работы очень много.