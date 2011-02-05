Доброе утро! Даже если и не утро... Всё равно доброе!
Вышиваю гладью уникальные тексты. Синонимайзеры не использую. Примеры работ в портфолио.
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Что мы имеем на данный момент)))
Выпускница Литературного института им. А.М.Горького (3-е высшее),
Специализируюсь на написании сео-статей. Ключевики вышью гладью так, что никто не заметит "лежачего полицейского"))
Ответственность, скорость, уникальность.
И еще некоторые из моих заслуг)):
Дипломированный литератор -Литературный институт им.А.М.Горького. Практикующий астролог и ароматерапевт, ландшафтный дизайнер, мастер фэн-шуй (школа багуа).
Повышение квалификации
Квалификация: Сео-оптимизатор
Учебное заведение: Институт МИРБИС
Год получения: 2010
Название курса (экзамена): Поисковая оптимизация сайтов
3 книги поэзии изданы в изд-ве Московской писательской организации, публикации в газетах и журналах (могу огласить весь список по первому требованию), интервью с Виктором Прониным в газете "День литературы" (автор экранизированных романов "Ворошиловский стрелок", "Женщина по средам", "Гражданин-начальник"). Пишу стихи, сказки, прозу, публицистику, литературную критику. Интересы: профессиональный астролог, практик-любитель в следующих областях: фен шуй, геомантия, психолог, ароматерапия (готовлю к печати книгу "Аромамагия для любовников"), литотерапия (лечение камнями), цигун, танго, кони, собаки, хищные кошки. Вела еженедельную рубрику "Политики и мода". Пишу сценарии выставок, телешоу, конкурсов красоты. Ах, да, ещё я и член Союза писателей России с 2005 года. Если кратко, то где-то так))) Да, а главное - я генератор идей (замечу без ложной скромности).
Позвольте предложить некоторые ссылки на мои тексты:
Интервью с В.А.Прониным, опубликованное в газете "Завтра" http://www.zavtra.ru/denlit/096/51.html
Статья "Верните мой Коктебель" со времени размещения на сайте с 5 февраля 2011. остается самой читаемой и комментируемой новостью. С этой статьи, собственно, сайт и начал продвижение в политике.
http://www.koktebel-gak.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6:4-&catid=3:2011-02-05-17-05-24&Itemid=1
Статья "Что подарить любимой" Опубликована на сайте Красноярской городской газеты и в их блоге http://krasblog.ru/blog/popolam/251.html
http://kgs.ru/newsk/publication-81/
И, наконец, ссылка на мою страничку на сайте Проза.ру. http://www.proza.ru/avtor/basstet
Остальные публикации могу огласить по первому требованию:)
С уважением,
Натали Дали (Ледяева)
Ваш почтенный исполнитель:)
Буду рада взаимовыгодному и взаимоприятному сотрудничеству.
Будем менять деньги на стулья и наоборот!
Скайп: undina-natali