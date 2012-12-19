mishuntik

Марина mishuntik

 
38 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Работа с фотографиями, копирайт, сео-копирайт, рерайт, контент-менеджер

Расхваливать себя о том, как я пишу тексты не буду, хотя можно было бы. Тем более что за словом в карман не лезу. Всегда говорю к месту и ко времени, а свежие идеи не заставляют себя ждать. Чтобы не быть голословной, приглашаю в гости на страничку, где находится мое портфолио. Здесь вы сможете познакомиться поближе с моим умением расставлять акценты там, где это действительно необходимо. При этом хотелось бы заметить, мои работы написаны на абсолютно разные темы, что является подтверждением моей любознательности и постоянным желанием открывать для себя что-то новое и делиться полученными знаниями с другими на простом и понятном для них языке.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
serjilio
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Наполнение интеренет магазина на OpenCart
Вес нормально.
Оплата получена вовремя, спасибо!
Ответный отзыв
Prykhodko_Ihor
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статьи на тему "Японские привидения"
Марина выполнила работу по всем требованиям в короткие сроки
Отличный заказчик! Четкое ТЗ и своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Работаю с Мариной уже давно В кратчайшие сроки все делает, очень ответственна Рекомендую!
Побольше бы таких ответственных заказчиков, которые и ТЗ дают четкое, и оплачивают своевременно.
Ответный отзыв
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сео-копирайтинг - интернет-магазин школьных ранцев
Рекомендую к сотрудничеству
Четкое ТЗ и своевременная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
garisson
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Наполнение интернет-магазина товарами
Марина отлично справилась с заданием. Товары на сайт были загружены менее чем за сутки. Спасибо.
Спасибо Игорю за понятное и четкое ТЗ, что является большой редкостью! Ну и, безусловно, своевременная оплата! Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
15 отзывов
от $4
от 1 дня
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