Работа с фотографиями, копирайт, сео-копирайт, рерайт, контент-менеджер
Расхваливать себя о том, как я пишу тексты не буду, хотя можно было бы. Тем более что за словом в карман не лезу. Всегда говорю к месту и ко времени, а свежие идеи не заставляют себя ждать. Чтобы не быть голословной, приглашаю в гости на страничку, где находится мое портфолио. Здесь вы сможете познакомиться поближе с моим умением расставлять акценты там, где это действительно необходимо. При этом хотелось бы заметить, мои работы написаны на абсолютно разные темы, что является подтверждением моей любознательности и постоянным желанием открывать для себя что-то новое и делиться полученными знаниями с другими на простом и понятном для них языке.
Портфолио
- Скандинавский стиль346 просмотров
- Всесезонные шины306 просмотров
- Эксклюзивные ручки и карандаши Parker265 просмотров
- Краска для волос Гараньер347 просмотров
- Куклы308 просмотров
- Моторные масла331 просмотр
- Замена колеса215 просмотров
- Какой привод выбрать220 просмотров
- Перевод текстов247 просмотров
- Шоколад275 просмотров
- Без названия179 просмотров
- Без названия176 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Вес нормально.
Ответный отзыв
Оплата получена вовремя, спасибо!
$5
10 баллов
11 лет назад
Марина выполнила работу по всем требованиям в короткие сроки
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ и своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$15
10 баллов
11 лет назад
Работаю с Мариной уже давно В кратчайшие сроки все делает, очень ответственна Рекомендую!
Ответный отзыв
Побольше бы таких ответственных заказчиков, которые и ТЗ дают четкое, и оплачивают своевременно.
$30
10 баллов
11 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Четкое ТЗ и своевременная оплата! Рекомендую!
$15
10 баллов
11 лет назад
Марина отлично справилась с заданием. Товары на сайт были загружены менее чем за сутки. Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо Игорю за понятное и четкое ТЗ, что является большой редкостью! Ну и, безусловно, своевременная оплата! Отличный заказчик, рекомендую!
Копирайтинг
15 отзывов
от $4
от 1 дня
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