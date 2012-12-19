Работа с фотографиями, копирайт, сео-копирайт, рерайт, контент-менеджер

Расхваливать себя о том, как я пишу тексты не буду, хотя можно было бы. Тем более что за словом в карман не лезу. Всегда говорю к месту и ко времени, а свежие идеи не заставляют себя ждать. Чтобы не быть голословной, приглашаю в гости на страничку, где находится мое портфолио. Здесь вы сможете познакомиться поближе с моим умением расставлять акценты там, где это действительно необходимо. При этом хотелось бы заметить, мои работы написаны на абсолютно разные темы, что является подтверждением моей любознательности и постоянным желанием открывать для себя что-то новое и делиться полученными знаниями с другими на простом и понятном для них языке.