Наполнение интернет-магазина

Наполнение сайтовЗавершен19 заявок218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добавления ассортимента на сайт (движок shop script, webasyst)

Стоимость одной позиции 4 рубля.

Работа включает в себя

- Добавление описание

- Добавление Размера

- Цены

- Артикул

- Полового признака

- Выбор категории

11 лет назад
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mishuntik
Марина 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Работаю с Мариной уже давно В кратчайшие сроки все делает, очень ответственна Рекомендую!
Побольше бы таких ответственных заказчиков, которые и ТЗ дают четкое, и оплачивают своевременно.
  • Похожие заказы

  • Наполнение фотосайтов

    Требуется человек на постоянную работу - обновление и наполнение эротических сайтов. Оплата еженедельная + возможны шабашки. Почти маниакальная любовь к эротике приветствуется, так как нужен человек на продолжительное время. Требования: - Ответственность - Online хотя бы ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переводчик-модератор товаров интернет-магазина

    $300

    Обязанности -Модерация товаров для интернет-магазина; -Перевод описаний и названий товаров с английского языка; -Составление креативных заголовков. -Поиск товаров-дубликатов Требования -Знание английского языка; -Уверенный ПК и Интернет пользователь; -Желателен опыт размещения информации на сайтах через различные CMS; -Высокая грамотность письменной речи; -Внимательность; -Усидчивость; -Ответственность и целеустремленность в достижении ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты для 5и страниц

    $15

    Приветствую! Нужно заполнить 5-ть страничек для сайта. СЕО не важно. Текст должен быть связным (не белиберда.:)) Странички: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Главная &gt; 1000 символов О компании &gt; 1000 символов Продукты &gt; 1000 символов Клиенты &gt; 1000 символов (можно надергать реально существующих и в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнить сайт

    Добрый день! http://mea-energo.ru/ На этом сайте есть каталог товаров. Нужно залить все эти товары (структура, категории все те же) на другой наш сайт. Вопрос цены и времени обязательно указывать.

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент редактор (Битрикс)

    необходим контент редактор для наполнения сайтов информацией - поиск, редактирование и размещение информации и фотографий по заданной тематике на сайте - умение работать в cms Битрикс

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение чит-сайта, рерайт + файлы

    $50

    Здравствуйте Необходим прежде всего человек, который отличает wallhack от aim'a, CS1.6 от CrossFire или, по крайней мере, сможет самостоятельно разобраться в отличиях, используя поиск. Есть список с названиями будущих новостей - link ggd. Необходимо: 1. Используя Google или ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить товары

    Приветствую, необходимо наполнить сайт, магазин. http://mishaprikolov.ru/index.php пожалуйста пишите стоимость за единицу товара. добавить картинку, данные товара, в описании товара пишем название картинки. примеры по ссылке оплата только яндексденьги, желательно иметь скайп. просьба к тому, кого выберу, зарегистрируйтесь на сайте, я включу вас ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Аудитор товаров интернет-магазина

    $500

    Обязанности -Проверка качества модерации товаров; -Выдача замечаний модераторам для улучшения качества контента. Требования -Знание английского языка; -Уверенный ПК и Интернет пользователь; -Желателен опыт размещения информации на сайтах через различные CMS; -Высокая грамотность письменной речи; -Внимательность; -Усидчивость; -Ответственность и целеустремленность в достижении цели поставленной задачи. Условия -Достойная оплата ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад