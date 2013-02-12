Наполнение интернет-магазина

Требуется человек на постоянную работу - обновление и наполнение эротических сайтов. Оплата еженедельная + возможны шабашки. Почти маниакальная любовь к эротике приветствуется, так как нужен человек на продолжительное время. Требования: - Ответственность - Online хотя бы ...
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Добавления ассортимента на сайт (движок shop script, webasyst)
Стоимость одной позиции 4 рубля.
Работа включает в себя
- Добавление описание
- Добавление Размера
- Цены
- Артикул
- Полового признака
- Выбор категории
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