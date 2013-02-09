Наполнение чит-сайта, рерайт + файлы

Обязанности -Модерация товаров для интернет-магазина; -Перевод описаний и названий товаров с английского языка; -Составление креативных заголовков. -Поиск товаров-дубликатов Требования -Знание английского языка; -Уверенный ПК и Интернет пользователь; -Желателен опыт размещения информации на сайтах через различные CMS; -Высокая грамотность письменной речи; -Внимательность; -Усидчивость; -Ответственность и целеустремленность в достижении ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Необходим прежде всего человек, который отличает wallhack от aim'a, CS1.6 от CrossFire или, по крайней мере, сможет самостоятельно разобраться в отличиях, используя поиск.
Есть список с названиями будущих новостей - link ggd. Необходимо:
1. Используя Google или Yandex необходимо найти для соответствующей новости файлы(читы или чит-коды) и удостовериться, что это не "платный архив" или ещё какой-то вирус. Если такого чита не существует вообще, просто пропускаете новость, такой вариант маловероятен, но возможен.
2. Сформировать и добавить новость, состоящую из постера + файла(2 максимум) + уникального описания(на сколько это возможно в разумных пределах). Пример готовой новости можно будет увидеть на сайте, заход будет дан перед началом работы.
Предлагайте свою стоимость, как вам удобнее работать, за новость или за объём контента в новости. За дешевизной не гонюсь, главное - ответственный, грамотный исполнитель. Важный фактор при выборе - хотя бы пару положительных отзывов по работе контент-менеджера.
Если что-то не ясно - отписывайте в ЛС, постараться объяснить детальнее или созвонимся в скайпе.
Хорошая оплата
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