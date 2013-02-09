Наполнение чит-сайта, рерайт + файлы

Здравствуйте

Необходим прежде всего человек, который отличает wallhack от aim'a, CS1.6 от CrossFire или, по крайней мере, сможет самостоятельно разобраться в отличиях, используя поиск.

Есть список с названиями будущих новостей - link ggd. Необходимо:

1. Используя Google или Yandex необходимо найти для соответствующей новости файлы(читы или чит-коды) и удостовериться, что это не "платный архив" или ещё какой-то вирус. Если такого чита не существует вообще, просто пропускаете новость, такой вариант маловероятен, но возможен.

2. Сформировать и добавить новость, состоящую из постера + файла(2 максимум) + уникального описания(на сколько это возможно в разумных пределах). Пример готовой новости можно будет увидеть на сайте, заход будет дан перед началом работы.

Предлагайте свою стоимость, как вам удобнее работать, за новость или за объём контента в новости. За дешевизной не гонюсь, главное - ответственный, грамотный исполнитель. Важный фактор при выборе - хотя бы пару положительных отзывов по работе контент-менеджера.

Если что-то не ясно - отписывайте в ЛС, постараться объяснить детальнее или созвонимся в скайпе.

Хорошая оплата