Переводчик-модератор товаров интернет-магазина

Необходимо наполнить сайт urchance.org. Подробно в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности
-Модерация товаров для интернет-магазина;
-Перевод описаний и названий товаров с английского языка;
-Составление креативных заголовков.
-Поиск товаров-дубликатов
Требования
-Знание английского языка;
-Уверенный ПК и Интернет пользователь;
-Желателен опыт размещения информации на сайтах через различные CMS;
-Высокая грамотность письменной речи;
-Внимательность;
-Усидчивость;
-Ответственность и целеустремленность в достижении цели поставленной задачи.
Условия
-Достойная оплата труда по количеству добавленных товаров (по итогам собеседования – от 400$);
-Возможность работать удаленно из дома;
-Карьерный рост в молодой амбициозной компании с зарубежными инвесторами.
Мы — молодой коллектив в быстрорастущей компании ищем единомышленников. Мы ценим целеустремленность и эффективность в каждом члене команды и с радостью примем новых участников.
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