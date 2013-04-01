Переводчик-модератор товаров интернет-магазина

Приятно было работать в этом проекте, поэтому выражаю Евгению Бицкому свою искреннюю благодарность. Мою задачу объяснил во всех подробностях, поэтому проблем с ее выполнением практически не было. Евгений был на связи и когда возникали вопросы, то они вежливо и быстро решались. Оплата конечно своевременная, я с удовольствием всем рекомендую работать с этим заказчиком.