Переводчик-модератор товаров интернет-магазина

$300
Наполнение сайтовЗавершен28 заявок963 просмотра
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Обязанности

-Модерация товаров для интернет-магазина;

-Перевод описаний и названий товаров с английского языка;

-Составление креативных заголовков.

-Поиск товаров-дубликатов

Требования

-Знание английского языка;

-Уверенный ПК и Интернет пользователь;

-Желателен опыт размещения информации на сайтах через различные CMS;

-Высокая грамотность письменной речи;

-Внимательность;

-Усидчивость;

-Ответственность и целеустремленность в достижении цели поставленной задачи.

Условия

-Достойная оплата труда по количеству добавленных товаров (по итогам собеседования – от 400$);

-Возможность работать удаленно из дома;

-Карьерный рост в молодой амбициозной компании с зарубежными инвесторами.

Мы — молодой коллектив в быстрорастущей компании ищем единомышленников. Мы ценим целеустремленность и эффективность в каждом члене команды и с радостью примем новых участников.

11 лет назад
Mercha
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
Voksenenko
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Влад показал себя с лучшей стороны, когда работал у нас в онлайн-гипермаркете контент-менеджером. Очень быстрая обучаемость и высокая ответственность. Остались очень довольны сотрудничеством с Владом. Очень надеюсь продолжить его в будущем.
katherine_gont
Екатерина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$1
1 день
Сотрудничал с Екатериной при наполнении интернет-гипермаркета товарами. Был приятно удивлен качеством, скоростью работы и способностями к быстрому обучению. Остался очень доволен и всем рекомендую обращаться к Екатерине.
Отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество!
Nadi4ka
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$5
1 день
Сотрудничали с Надеждой в сфере наполнения интернет-гипермаркета. Вакансия подразумевала работу с самописной системой модерации. Очень благодарен Надежде за высокое качество работы и очень быстрое изучение всех возможностей системы. Работы были завершены даже раньше назначенного срока. Я остался очень доволен сотрудничеством. Надя, большое спасибо.
Приятно было работать в этом проекте, поэтому выражаю Евгению Бицкому свою искреннюю благодарность. Мою задачу объяснил во всех подробностях, поэтому проблем с ее выполнением практически не было. Евгений был на связи и когда возникали вопросы, то они вежливо и быстро решались. Оплата конечно своевременная, я с удовольствием всем рекомендую работать с этим заказчиком.
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