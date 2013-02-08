Наполнение кинопортала

Задача: Заливать статьи на сайт и делать это очень качественно. Каждая статья должна быть представлена в лучшем виде. Ключевые характеристики для исполнителя: Перфекционизм, трудолюбие, желание и умение оформлять тексты на пять с плюсом. Необходимые навыки: ...