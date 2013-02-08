Наполнение кинопортала

Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки295 просмотров
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Ищу контент-менеджера по добавлению постов на сайт кино.

11 лет назад
glazunov_nikita
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Очень внимательный контент-менеджер.

    Задача: Заливать статьи на сайт и делать это очень качественно. Каждая статья должна быть представлена в лучшем виде. Ключевые характеристики для исполнителя: Перфекционизм, трудолюбие, желание и умение оформлять тексты на пять с плюсом. Необходимые навыки: ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнить сайт, система WordPress

    Необходимо наполнить сайт товарами, система управления WordPress Приступить необходимо с понедельника. Количество товаров примерно 50-100 штук. Оплата 4 рубля за товар. Оплата по факту выполнения.

    WordPress
    Наполнение сайтов4 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    $250

    Описание работы: 1 - качественное описание товаров с видео (готовые), картинками, аннотациями. 2 - написание новостей 3 - написание статей (обзоры товаров, новинок, обзоры линеек музыкального оборудование) 4 - описание разделов в каталоге 5 - ведение страницы "в контакте" Требования к ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнить интернет-магазин

    $500

    Нужно наполнить интернет-магазин аккаунтами с фотографиями . Аккаунты игр: PointBlank , Lineage 2 , World of Tanks . CMS сайта : OpenCart . также к каждому аккаунту описание . Наполнить 500 аккаунтами. Скайп top-account.ru

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описания выпусков +100500

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    Есть сайт, на котором регулярно (автоматически) публикуются новые серии +100500. Нужно подписаться на сайт по RSS и при выходе новых серий добавлять к ним описания роликов. Описание каждого ролика новой серии - 1-3 грамотных предложения без ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно добавить объявления о вакансиях на сайты

    $7

    На сайты (15 шт.), посвященные работе нужно добавить по 3 вакансии в раздел IT, программирования. Описание вакансий и список сайтов будут предоставлены. Оплата производится по предоставленному отчету. В отчете необходимо указать ссылки на все 3 вакансии, размещенные на ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить на сайт 6 страниц

    $6

    Здравствуйте! Согласно приложенному макету нужно добавить на сайт 6 статей. Текст и картинки во вложении. Адрес сайта в ТЗ. Выбранному исполнителю в дальнейшем отдам остальные 35 станиц!

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад