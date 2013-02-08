Наполнить интернет-магазин

$500
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок370 просмотров
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Нужно наполнить интернет-магазин аккаунтами с фотографиями .

Аккаунты игр: PointBlank , Lineage 2 , World of Tanks .

CMS сайта : OpenCart .

также к каждому аккаунту описание .

Наполнить 500 аккаунтами.

Скайп top-account.ru

11 лет назад
Sergo123
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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