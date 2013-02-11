Найти url и логотипы фирм/организаций для каталога

Имеем Excel файл, который содержит базу по товарам. В первой колонке вставлена картинка. Необходимо написать макрос, который бы картинку сохранял в папку с книгой в формате jpg. При этом из самого файла картинка бы удалялась, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для информационного сайта требуется поиск информации.
Я выдаю список кейвордов из 100 штук. Темы кейвордов - разнобразные: фирмы, интернет магазины, организации и т.д. Для примера:
адидас
икеа
pandora
концепт клаб
гостиница москва
и т.д.
Для них нужно найти следующую информацию:
1) url официального сайта компании(организации)
требования: сохраняете найденные данные в таблице excel с полями: кейворд - url
2) тематическую картинку/логотип
требования:
а) в картиночном поиске гугл/яндекс выбираете настройки фильтра: Большие Фото
б) отсутствие логотипов на фото
в) все картинки сохраняете в одну папку с именами файлов - кейворд.jpg
Некоторые кейворды неоднозначной тематики, для них подбираете наиболее подходящий на ваш взгляд логотип и урл официального сайта.
Оплата WMR, можно разбить оплату на части. Предоплату не делаю!
Сразу указывайте сроки и цены, спасибо.
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