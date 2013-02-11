Найти url и логотипы фирм/организаций для каталога

Для информационного сайта требуется поиск информации.

Я выдаю список кейвордов из 100 штук. Темы кейвордов - разнобразные: фирмы, интернет магазины, организации и т.д. Для примера:

адидас

икеа

pandora

концепт клаб

гостиница москва

и т.д.

Для них нужно найти следующую информацию:

1) url официального сайта компании(организации)

требования: сохраняете найденные данные в таблице excel с полями: кейворд - url

2) тематическую картинку/логотип

требования:

а) в картиночном поиске гугл/яндекс выбираете настройки фильтра: Большие Фото

б) отсутствие логотипов на фото

в) все картинки сохраняете в одну папку с именами файлов - кейворд.jpg

Некоторые кейворды неоднозначной тематики, для них подбираете наиболее подходящий на ваш взгляд логотип и урл официального сайта.

Оплата WMR, можно разбить оплату на части. Предоплату не делаю!

Сразу указывайте сроки и цены, спасибо.