Требуется наполнение сайта

Требуются люди (2-3 человека) для переноса новостных статей на английском из PDF архива на новый сайт (CMS Drupal) с небольшой редактурой: изображения переноситься не будут, поэтому из текста нужно убрать фразы типа "см. рисунок 1". Количество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я ищу человека(или нескольких), которые могли бы наполнить сайт profelita.ru для демо призентации.
Более детально, требуется :
1) Создать три профайла пользователя
2) для каждого пользователя создать по компании и сообществу
2.1) Компанию, занимающуюся продажами (например телефонов) и сообщество про телефоны
2.2) Компанию, занимающуюся недвижимостью и сообщество недвижимости
2.3) Компанию – производитея(Например фабрика одежды) и образовательное сообщество(иностранные языки например)
3) Максимально заполнить профиль пользователя, сообщества и компании
3.1 Написать 2-3 статьи в блоге (касающихся профильной деятельности компании) в компании и сообществе(Желательно от разных пользователей)
3.2 Заполнить услуги, каталог по две-три позиции
3.3 Заполнить Объявления, добавить вакансии, создать рассылки (в компаниях и сообществах)
3.4 Заполнить контакты(передобавляться в контакты друг к другу)
3.5 Оценивать материалы и оставлять комментарии к каждому материалу(статье,объявлению,услуге,товару итп) от пользователей, компаний, сообществ (по два-три коммента и две-три оценки)
3.6 Добавить рекламу от каждой компании
3.7 Добавить документы где это возможно
3.8 Заполнить профиль пользователей по всем позициям
Сайт проходит этап тестирования, возможны ошибки, поэтому помимо заполнения, все замеченные ошибки нужно присылать мне на почту, мы их будем оперативно исправлять
На первый взгляд задача может показаться простой, но на самом деле она требует не мало интеллектуальных и даже физических усилий).
Плагиат в текстах запрещён.
Нас также интересует и формат долговременного сотрудничества.
Пишите пожалуйста цены и сроки.
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