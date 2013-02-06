Наполнение сайта товарами

По сути - работа контент менеджера. Скачал-Проверил-Подправил-Описал-Закачал. Удаленная работа, в домашних условиях и мягких тапках. Необходимо нормальное, не албанское знание английского языка. Навыки на 5+ не требуются но проверка будет обязательно. Занятость от 7 часов в сутки. Один ...