По сути - работа контент менеджера. Скачал-Проверил-Подправил-Описал-Закачал. Удаленная работа, в домашних условиях и мягких тапках. Необходимо нормальное, не албанское знание английского языка. Навыки на 5+ не требуются но проверка будет обязательно. Занятость от 7 часов в сутки. Один ...
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- наполнение сайта товарами с характеристиками пример http://www.ceramtrade.ru/product_630.html
- создание необходимых категорий
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