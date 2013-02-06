Наполнение сайта товарами

Наполнение сайтовЗакрыт26 заявок296 просмотров
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- наполнение сайта товарами с характеристиками пример http://www.ceramtrade.ru/product_630.html

- создание необходимых категорий

Cайт сделан на ShopCMS

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11 лет назад
den2607
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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