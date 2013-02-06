Требуется персональный помощник (работа на дому)

Требуется персональный помощник на 4-5 часов в день, работа дома за компьютером.

Обязанности:

• Поиск информации в Интернет

• Администрирование групп вконтакте и на facebook

• Написание статей и рерайт

• Наполнение интернет-магазинов фото и описанием товара

• Работа с сервисами рассылок Smartresponder и JustClick

• Создание подписных страниц на Wordpress и QuickPages

• Работа с досками объявлений avito и slando

• Другие поручения координатора

• Звонки с использованием скайп

Требования:

• Интерес к интернет-маркетингу и желание учиться новому

• Наличие компьютера с постоянным доступом в Интернет

• Хорошее знание компьютера и базовых программ

• Умение ориентироваться в Интернет и находить нужную информацию

• Умение решать проблемы самостоятельно

• Умение быстро внедрять полученные знания на практике

Условия:

• Работа на дому

• Свободный график (вам даются задания на день, вы работаете в удобное для вас время)

• Заработная плата: 5000 рублей в месяц, выплаты раз в неделю

• Возможности карьерного роста для самых активных до позиции координатора

Тип занятости

• Неполная занятость, возможно совмещение

Если вас заинтересовала данная вакансия - в скайп snake 77721 (координатор Наталья). Все подробности в личной переписке. Здесь вам ответить не смогу, т.к. это объявление мы разместили на более чем 20 площадках и вести диалог на всех сразу - просто нереально. До связи.