Разместить на WP 50 статей

Нужен человек, который будет заходить в мои аккаунты на биржах статей, брать статьи и размещать их на сайте.

Сайт - на wordpress.

Нужно:

- Залогиниться

- Скопировать текст статьи

- Придумать и написать для каждой статьи тайтл, дескрипшн.

- Придумать и написать анонс статьи (100-200 симв.).

- Вставить в статью подходящую картинку и название картинки.

- Выделить в статье 2 подзаголовка (по 1 на каждые 1000 символов).

- Разбить статьи на абзацы.

- Если есть списки - выделить списки.

- Вставить УРЛ размещенной статьи в спец. поле, а также записать этот урл в блокнот и придумать ему название.

22 рубля за каждую статью.

У меня полное размещение 1 статьи занимает ровно 5 минут, если размещать неспеша.

Их где-то по 3-4 в день, иногда больше.

Нужно заходить в мои аккаунты на биржах статей, брать статьи и размещать их на сайте, утром и вечером 2 раза в день.

Сотрудничество - очень долгосрочное.