Требуется наполнение сайта hostcms

Требуется наполнение сайта на hostcms.

Необходимо размещать контент, править свойства картинок, прописывать url страниц, для размещения контента необходимо понимание html

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1. Текст и картинки должны корректно отображаться,

2. Форматирование должно примерно соответствовать вордовскому документу.

3. Урлы должны формироваться по принципу, который можно видеть в приложенной карте сайта.

4. Картинки. Нужно для картинок прописать свойства EXIF (автор и имя (название раздела), можно посмотреть пример на уже размещенных). Для автоматизации можно использовать программу IrfanWiev (могу объяснить подробней)

5. Картинки. Нужно переименовать в соответствии с разделом в котором они размещаются. (Напр. Печи подовые - имя картинки pechi-podovye.jpg)

6. Картинки. Нужно для низ прописывать тег alt в соответствии с категорией.

7. Добавлять контент нужно вставкой из ворд, чтобы мусорного кода не было.

Оплата частями, за объем либо при хорошем темпе за потраченное время. Приступить нужно как можно быстрее, в скайпе все необходимые подробности объясню.