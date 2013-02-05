Необходим контент-менеджер

Необходимо добавить характеристики и изображение к товарам (часы). Общее количество — ок.200 cms Magento Подробнее в приложении. Прошу оставлять заявки только тех, кто может сразу приступить к работе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества ищем контент менеджера.
Обязанности:
- Наполнение сайтов товарами с описаниями, вам будет дано фото и описание товара+цена, иногда фото придется искать в инетрнете...
Объем работ:
Объем всегда разный от 50 до 2000 товаров.
Знания CMS:
- OpenCart и MODx
Занятость:
- Занятость частичная
Оплата:
- Оплата сдельная, по договоренности, просьба в ответах указывать стоимость за единицу товара.
От вас:
Ответственность, обязательное наличие ICQ и Skype, наличие сотового приветствуется.
Жду ваших предложений.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
По сути - работа контент менеджера. Скачал-Проверил-Подправил-Описал-Закачал. Удаленная работа, в домашних условиях и мягких тапках. Необходимо нормальное, не албанское знание английского языка. Навыки на 5+ не требуются но проверка будет обязательно. Занятость от 7 часов в сутки. Один ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется человек для новостного сайта города Ульяновска для его наполнения! Необходимо писать уникальные статьи, новости для нашего сайта! На первое время по 3-4 новости в неделю! 1 новость не менее 2000 знаков. Тематика: любые статьи, новости касающиеся ...Завершен11 лет назад
На нескольких сайтах нужно вести тематические блоги. Записи должны быть высокого качества (хороший русский язык, интересные темы, хорошее оформление). Вы должны придумать тему поста, написать текст (1-2 тыс. знаков), разместить на сайте, вставить ссылки и изображения ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужен человек, который будет заходить в мои аккаунты на биржах статей, брать статьи и размещать их на сайте. Сайт - на wordpress. Нужно: - Залогиниться - Скопировать текст статьи - Придумать и написать для каждой статьи тайтл, дескрипшн. - Придумать ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Требуется человек для наполнения сайта информацией. Суть работы: имеется база фирм добавленная в административную панель, от Вас будет требоваться прописать метатеги Title и сделать небольшое описание фирмы по ключевым словам.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача добавить 4 текста и картинки к ним на сайт. Сайт сделан на http://www.hostcms.ru/ Текста можно добавить только через FTP и более того их нужно найти (более 300 документов) Оплата ЯденьгиНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Взять информацию с одного сайта и перенести на другой. Только текст, описание товара.Завершен11 лет назад
Требуется наполнение сайта на hostcms. Необходимо размещать контент, править свойства картинок, прописывать url страниц, для размещения контента необходимо понимание html Подробнее 1. Текст и картинки должны корректно отображаться, 2. Форматирование должно примерно соответствовать вордовскому документу. 3. Урлы должны формироваться ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно собрать все сайты тематики строительство и ремонт. Рейтинг li, yaca.yandex и другие источники. Нужно будет пробивать найденные сайты через pr-cy и добавлять только подходящие позиции.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад