Необходим контент-менеджер

Нужен человек, который будет заходить в мои аккаунты на биржах статей, брать статьи и размещать их на сайте. Сайт - на wordpress. Нужно: - Залогиниться - Скопировать текст статьи - Придумать и написать для каждой статьи тайтл, дескрипшн. - Придумать ...