По сути - работа контент менеджера. Скачал-Проверил-Подправил-Описал-Закачал. Удаленная работа, в домашних условиях и мягких тапках. Необходимо нормальное, не албанское знание английского языка. Навыки на 5+ не требуются но проверка будет обязательно. Занятость от 7 часов в сутки. Один ...
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Здравствуйте,
На постоянное сотрудничество требуется контент-менеджер.
От вас требуется:
- наполнять страницы (верстать) текстовой и графической информацией
- при отсутствии графики, самостоятельно ее подбирать
Опыт и знания:
- знание html, css
- присутствие вкуса и креативности (редко будет представляться дизайн контента)
График работы: свободный, но желательно в дневное время по Москве.
Срок реагирование на задание: до 5 часов
Оплата: по договоренности
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