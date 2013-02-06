Сделать перелинковку товаров

Для сайта http://sadteh24.ru сделать статичную перелинковку между товара.

То есть мы даем список ключевых слов и соответствующие им страницы. От исполнителя требуется ввести с 3-4 других товаров ссылки(ключевое слово) на раскручиваемую страницу. Ключевое слово с сылкой вписывается в описание товара. Требуется, чтобы сслыка была более менее интегрирована в текст.

Работа не особо сложная, требует главным образом внимание.