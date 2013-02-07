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$50
Наполнение сайтовЗавершен9 заявок199 просмотров
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Сравнить цены на 3 сайтах: в таблице нужно будет 3 колонки заполнить на примере одного товара.

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11 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Мария нас устроила на все 100%. Прежде чем согласиться выполнять проект, выяснила все тонкости, подробности и нюансы и только убедившись, что справится и готова работать, подтвердила, что берется за проект. В проекте было указано, что приступить необходимо немедленно - Мария приступила сражу же. Спасибо за работу, будем сотрудничать вновь.
Очень понравилось работать с Еленой! Всегда на связи, помогает с возникающими трудностями. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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