В связи с отсутствием времени, ищу помощника, который бы смог публиковать и оформлять статьи на информационном портале, сопровождая каждую статью картинками. В дальнейшем, подбор контента для заказа у копирайтера после моего одобрения/проверки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сравнить цены на 3 сайтах: в таблице нужно будет 3 колонки заполнить на примере одного товара.
Задание срочное. Выполнить сегодня до обеда.
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