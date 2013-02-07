Сравнить цены

Мария нас устроила на все 100%. Прежде чем согласиться выполнять проект, выяснила все тонкости, подробности и нюансы и только убедившись, что справится и готова работать, подтвердила, что берется за проект. В проекте было указано, что приступить необходимо немедленно - Мария приступила сражу же. Спасибо за работу, будем сотрудничать вновь.