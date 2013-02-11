Наполнение сайта

$50
Наполнение сайтовЗавершен1 заявка192 просмотра
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Нужно наполнить сайт около 100–150 страниц, текст готов изменения мин. (станции метро)

Сайт на джумле страницы нужно публиковать в скрытом меню.

Срок 1–2 дня.

11 лет назад
kiobros
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Aris2711
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Отлично! Продолжаем сотрудничать.
Спасибо за сотрудничество!
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